'Выгодна для обоих государств': Свириденко раскрыла интересные детали соглашения о полезных ископаемых из США

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда, которое было подписано в ночь на 1 мая, выгодно, как для Киева, так и для Вашингтона. Важно для Украины то, что именно наше государство будет определять, где и что будет добываться.

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Кроме того, недра будут оставаться в украинской собственности. Об этом в эфире телемарафона в четверг, 1 мая, рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам представительницы правительства, условия соглашения не предусматривают изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями, они и дальше будут принадлежать Украине.

Кроме того, согласно условиям подписанного документа о полезных ископаемых, недра остаются в украинской собственности. Также будет создан специальный фонд 50/50 между Украиной и США.

"Именно украинское государство определяет, где и что добывать. И недра останутся в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Второе, это конечно, что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений процесса приватизации, изменений в управлении государственными компаниями", – рассказала Свириденко.

Важной деталью также является то, что соглашение не предусматривает никаких долгов или упоминаний о долговых обязательствах перед Вашингтоном. Этот документ позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству и привлечению иностранных инвестиций.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США было подписано 1 мая в Вашингтоне. С украинской стороны документ подписала министер экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

– В Украине и США опубликовали текст соглашения о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Документ, ратифицированный Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

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