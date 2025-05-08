Украина ратифицировала историческое соглашение с США о недрах: что дальше

Украинский парламент на внеочередном заседании 8 мая ратифицировал историческое соглашение с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Документ не требует изменений Конституции и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США. После ратификации основного соглашения Украина и США подпишут еще два договора – о технических аспектах реализации сотрудничества.

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Речь идет о законопроекте № 0309, поданном в Верховную Раду Кабинетом министров 1 мая – сразу после подписания соглашения со Штатами. За основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов – конституционное большинство. По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа"– 210;

"Европейская солидарность" – 23;

"Батькивщина" – 22;

"Платформа за жизнь и мир" - 18;

"Голос" – 12;

"Восстановление Украины" - 12;

"За будущее" – 10;

"Доверие" – 18;

внефракционные – 13.

Документ готовился к ратификации по ускоренной процедуре, а рассматривался в сессионном зале – по сокращенной. Следует учитывать, что парламент также внес в повестку дня законопроект № 13256 про внесение изменений в Бюджетный кодекс, который также связан с реализацией соглашения. Основное голосование за него состоится уже после 11 мая.

Еще до голосования в сессионном зале Комитет по вопросам международной политики добавил в текст проекта ратификации замечание о снятии с парламента ответственности за содержание двух дополнительных сделок. "Этот международный договор, который подлежит ратификации Верховной Радой, содержится только в одном 12-страничном документе. Свое согласие на обязательность Верховная Рада дает только этому договору, только этому документу. Именно этот договор, согласно статье 9 Конституции Украины, станет "частью национального законодательства Украины". Хотя здесь точнее было бы сказать "частью национального права Украины", поскольку по логике межправительственный договор, созданный при участии правительства, не может быть выше актов законодательной власти", – объяснял глава Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Также в текст законопроекта внесли упоминание о том, что соглашение действует в международно признанных границах Украины 1991 года. Это касается и территориального моря Украины.

Перед нардепами документ представляла первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, соглашение является равноправным, собственность и контроль над недрами остается за Украиной, а ресурсы принадлежат Украине. Также документ учитывает вступление в ЕС и соответствующие обязательства, отметила Свириденко.

Ратификацию после голосования также приветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который присутствовал на заседании Рады. "Мы сделали важный шаг к восстановлению нашей экономики, усилению Украины, росту благосостояния людей", – заявил он, отметив, что "соглашение предоставляет Украине ряд значительных возможностей":

получение стратегического инвестора в лице США;

привлечение инвестиций в наиболее перспективные сектора экономики;

ускорение восстановления Украины и получение современных технологий модернизации страны.

"При этом природные ресурсы Украины остаются за Украиной, а государство не берет на себя никаких долговых обязательств. Мы смогли добиться такого беспрецедентного партнерства, прежде всего, благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Это историческое событие наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами", – заверил Шмыгаль.

В ратификации нуждалась только основная часть соглашения. Два других технических соглашения являются имплементационными и требуют только подписания, а не голосования в Раде. Как объяснял нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, речь идет о таких двух документах:

1. Соглашение об ограниченном партнерстве (о создании Фонда):

Стороны – DFC (американская корпорация) и украинское агентство государственно-частного партнерства (PPP Agency).

Соглашение определяет механизм создания, финансирования, структуру управления фондом.

Подписание возможно сразу после ратификации межправительственного соглашения в парламенте Украины, ведь со стороны США ни одно из соглашений не требует ратификации в Конгрессе.

2. Далее Соглашение о создании "Генерального партнера":

Это документ о создании структуры, которая будет управлять фондом - "Генерального партнера" с тремя украинскими и тремя американскими представителями. Соглашение будет определять правила управления фондом, конфигурацию принятия решений и тому подобное.

"Здесь важно, что скорее всего "Генеральным партнером" (General Partner, GP) выступает компания, зарегистрированная в Делавэре (США), которая официально присоединяется к Фонду путем подписания этого партнерского соглашения. Эта компания действует от имени всего Фонда и является ответственной за его управление", – пояснил Железняк.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США наказать нардепов за возможный саботаж соглашения о недрах. Так, глава государства считает, что Штатам следует лишить виз тех, кто не голосовал за документ. Дело в том, что перед голосованием ряд депутатов требовал от правительства предоставить тексты двух будущих соглашений с США, отказываясь без этого ратифицировать основной документ.

Соглашение о полезных ископаемых Украины и США: что прописано в документе

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

В документе содержится конкретный перечень из 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента из которых будет пополнять фонд, и тех, в добычу которых будет право вкладываться этот фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

Работа фонда будет касаться только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

Контроль над работой фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей, которые будут совместно принимать решения по инвестициям и распределению денег. Ранее предусматривалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут зачислять новую военную помощь Украине как свой вклад в фонд, но уже предоставленная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты. Кроме того, Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет – на это время выплаты из фонда запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

При этом фактическая реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия. Дело в том, что введение в эксплуатацию новых месторождений – это длительный процесс, который также требует серьезных денежных вложений.

В то же время эксперты не отрицают и большого потенциала сделки. По оценкам правительства Украины, в стране находится 5% наиболее важных сырьевых ресурсов в мире, включая литий, титан, уран и графит. Теперь у Украины появится возможность привлечь инвесторов для их добычи.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, что предусматривает соглашение о недрах и что следует знать об украинских редкоземельных металлах. В частности, мы узнали, сколько на самом деле стоят полезные ископаемые Украины и что получат США.

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