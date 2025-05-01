'Это был момент утехи': Трамп вспомнил встречу с Зеленским в Ватикане

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля "моментом утешения". Глава Белого дома отметил, что украинцы погибают из-за российского полномасштабного вторжения, и ему из-за этого "очень плохо".

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Об этом Трамп сказал корреспонденту Терри Морану во время брифинга в Овальном кабинете, передает abcnews. Глава Штатов отметил, что хочет остановить войну.

"Этот момент (разговор з Зеленским в Ватикане. – Ред.) был в некотором смысле моментом утешения, потому что огромное количество людей умирает. Многие из его людей умирают. Их убивают, и мне очень плохо из-за этого", – сказал он.

В то же время, Трамп заявил, что по-прежнему считает, что российский диктатор Путин хотел бы остановить войну, даже не смотря на то, что продолжает накрывать ракетами украинские города.

Когда Моран спросил, действительно ли Трамп верит, что Путин хочет положить конец войне, даже несмотря на продолжающиеся атаки, Трамп заявил, что "мирные" переговоры были бы намного хуже при другом президенте:

"Вы думаете, Владимир Путин хочет мира?", – спросил Моран. "Я думаю, да. Я думаю, из-за меня. Его мечтой было захватить всю страну. Я думаю, из-за меня он этого не сделает", — ответил Трамп.

На вопрос, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: "Я не доверяю многим людям. Но я думаю вот что. Я думаю, что он... скажем так, он уважает меня".

Ранее Трамп сказал, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. Глава Белого дома считает, что следующие несколько дней "покажут, был ли прогресс". Также он заявил, что очень разочарован Россией из-за ракетных ударов по Украине и призывает Путина "прекратить борьбу и достичь соглашения".

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К нему планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент Украины назвал ее потенциально "исторической". По его словам, он успел обсудить с Трампом много вопросов, в том числе защиту жизней людей в Украине и полное прекращение огня.

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