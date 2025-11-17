Зеленский прибыл на встречу с Макроном: подписание какого исторического соглашения планируется. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский впонедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Прямую трансляцию с церемонии встречи вел YouTube-канал Офиса президента Украины. Во время визита, как ожидается, будет подписано "историческое соглашение" о поставках Францией Украине средств ПВО, военных самолетов и ракет.

Во Франции устроили церемонию встречи Зеленского: главу украинского государства на французской земле приветствовал лично Макрон и представители различных родов войск Вооруженных сил Франции.

Встречали президента Украины на авиабазе 107 в Виллакубле в пригороде Парижа.

После торжеств по случаю визита Зеленского запланированы его переговоры с Макроном. По их итогам, как анонсировал президент Украины накануне поездки, должно быть подписано "историческое соглашение".

"Произойдет значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонительных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник", – отмечал Зеленский.

