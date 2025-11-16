'Украина разработала очень много эффективного оружия' Зеленский призвал Грецию к оборонному сотрудничеству

Сейчас в Украине разрабатывается очень много различных образцов эффективного оружия. И Греция может присоединиться к оборонному сотрудничеству с Киевом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Афинах. Его цитирует Офис украинского лидера.

"Сегодня мы представили Греции наши возможности в современном оборонном производстве. Украина, защищаясь в этой войне, разработала очень много образцов действительно эффективного оружия. Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству – к совместному производству, совместным усилиям ради более прочных арсеналов Европы. Мы надеемся на результаты", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины во время своего визита в Афины заявил, что Кремль десятки раз имел возможности для прекращения огня. Но российский диктатор Владимир Путин ими ни разу не воспользовался.

Что предшествовало

В воскресенье, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом. Главное внимание во время встреч с греческим руководством будет сосредоточено на новом энергетическом соглашении и вертикальном транспортном коридоре для сжиженного природного газа.

Напомним, Зеленский анонсировал договоренность с еще одной страной о поставках газа в Украину. Глава государства заявил, что подготовлена договоренность с Грецией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также сообщил о подготовке "исторического соглашения" с Францией. Оно будет касаться значительного усиления боевой авиации и оборонных возможностей Украины.

