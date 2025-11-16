Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины: первые фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом. Главное внимание во время встреч с греческим руководством будет сосредоточено на новом энергетическом соглашении и вертикальном транспортном коридоре для сжиженного природного газа.

Это первый пункт европейского турне главы государства, следующими остановками Зеленского станут Париж и Мадрид. Об этом сообщает ertnews.

Самолет с президентом Украины приземлился в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса вскоре после 12:30. В аэропорту Зеленского встретил вице-премьер-министр Греции Костис Хацидакис, с которым состоялась короткая беседа.

В рамках визита Зеленский сначала встретится с президентом Греции Константиносом Тасуласом в 13:00 в Президентском дворце, а затем – с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в 13:45 во дворце Максимос. После встреч состоятся совместные заявления для прессы и расширенное заседание делегаций сторон.

Это уже второй визит Зеленского в Афины – первый состоялся в августе 2023 года. Главным вопросом является укрепление энергетической безопасности Украины через сотрудничество с Грецией в сфере сжиженного природного газа и новых энергетических проектов.

Напомним, Зеленский анонсировал договоренность с еще одной страной о поставках газа в Украину. Глава государства заявил, что подготовлена договоренность с Грецией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также сообщил о подготовке "исторического соглашения" с Францией. Оно будет касаться значительного усиления боевой авиации и оборонных возможностей Украины.

