Боевые самолеты, ракеты и ПВО: Украина и Франция подписали историческое соглашение. Что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября подписали "историческое соглашение", предусматривающее долгосрочную военную поддержку со стороны Парижа.

Видео дня

Прямую трансляцию с церемонии подписания документа транслировал YouTube-канал Офиса президента Украины. Декларацию о намерениях между президентами двух государств о сотрудничестве по приобретению Украиной оборонного оборудования президенты подписали на фоне военного самолета Rafale, пусковой к ЗРК SAMP/T и радара – и эти вооружения Украина, похоже, таки получит.

Что известно

Подписание Декларации о намерениях по сотрудничеству в приобретении Украиной оборонного оборудования Макрон и Зеленский подписали на авиабазе 107 в Виллакубле в пригороде Парижа, где ранее в этот день французский лидер торжественно встретил своего украинского коллегу.

Накануне визита Зеленский анонсировал значительное усиление украинской авиации и системы ПВО.

"Подготовлено историческое соглашение с Францией. Произойдет значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник", – отмечал Зеленский в видеообращении 16 ноября.

Сразу же после подписания соглашения президент Украины заявил корреспонденту TF1-LCI, что Украина намерена приобрести у Франции 100 самолетов Rafale для оснащения своей армии.

Французское издание Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца подтвердило это сообщение.

"Соглашение, которое рассчитано "на горизонт около десяти лет", предусматривает возможные будущие контракты на "приобретение Украиной нового французского оборонного оборудования": "около 100 самолетов Rafale с соответствующим вооружением" , а также другого оружия, включая разрабатываемую систему противовоздушной обороны нового поколения SAMP-T, радиолокационные системы и беспилотники", – указано в материале.

Макрон же ранее анонсировал больше истребителей Mirage, пообещав как можно быстрее передать шесть самолетов, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T, эксплуатируемых Киевом.

О том, что в стратегическом соглашении между двумя странами сроком на 10 лет могут содержаться договоренности о получении Украиной многоцелевых боевых самолетов Rafale, ранее сообщало со ссылкой на источники издание Reuters,

Также два источника Reuters отметили, что могут быть заключены соглашения о поставках дополнительных систем ПВО SAMP/T, вместе с ракетами и системами противодействия БпЛА.

И антураж, в котором состоялась церемония подписания – а именно истребитель Rafale и ЗРК SAMP/T за спинами у Зеленского и Макрона – еще до слов Зеленского дал понять, что источники Reuters таки были правы.

OBOZ.UA отслеживает все, что известно о визите Зеленского во Францию, а также о договоренностях, которые оттуда Зеленский привезет в Киев.