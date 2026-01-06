Зеленский прибудет во Францию на встречу с союзниками Украины: какие темы станут ключевыми

Президент Владимир Зеленский 6 января находится с официальным визитом в Париже, где проведет ряд встреч с партнерами. В ходе переговоров союзники попытаются максимально согласовать свой вклад в будущие гарантии безопасности.

Видео дня

Также работа будет посвящена дальнейшим шагам по усилению поддержки Украины и оказанию давления на Россию. Об этом сообщает Reuters.

Встреча с партнерами в Париже

Накануне поездки в Париж президент Зеленский заявил, что встречи в Европе должны стать еще одним вкладом в оборону Украины и способствовать более тесным усилиям по прекращению войны. При этом глава государства подчеркнул, что Украина будет готовиться к двум сценариям.

По словам Зеленского, речь идет о дипломатической работе, которую сейчас инициирует Киев вместе с партнерами. Также Украина готовится к дальнейшей активной обороне, если давление со стороны партнеров на Россию окажется недостаточным.

Основные вопросы на встрече

Дипломаты и официальные лица заявили, что военные чиновники, включая начальника Генерального штаба ВСУ, находятся в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге, дабы лидеры могли оказать им политическую поддержку. До сих пор военные обещания были в основном расплывчатыми.

Встреча будет посвящена обеспечению вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с Украиной и при поддержке США. Европейцы также стремятся согласовать взносы на более широкий спектр гарантий безопасности для Украины, включая обязательства в случае повторного нападения России.

Речь идет о том, что будут предприняты усилия для обеспечения координации планирования так называемой "Коалиции желающих", предоставляющей свои ресурсы, с переговорными позициями Украины, США и Европы.

Также в Париже предлагается согласовать дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и оказанию давления на Россию в случае, если Москва откажется от конструктивных переговоров.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были в общих чертах изложены в ходе двусторонних переговоров с Украиной.

Напомним, после американо-украинских переговоров представители Соединенных Штатов заявили, что Украине предлагают гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Это предложение стало наиболее приближенным к тому, что Украина требовала от партнеров на протяжении всей дипломатической работы.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов открыл занавес договора безопасности с Соединенными Штатами Америки. По его словам, Киев и Вашингтон уже согласовали военный документ о поддержке ВСУ. Гнатов подчеркнул, что в этом документе прописаны механизмы мониторинга выполнения договоренностей и реагирования на возможные акты агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством для союзников в случае нарушения мирной договоренности или прекращения огня со стороны страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!