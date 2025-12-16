'Команда Трампа готова к этому': Зеленский подтвердил, что гарантии безопасности Украины планируют утвердить в Конгрессе США

Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По словам главы государства, Белый дом тоже готов к этому.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством для союзников в случае нарушения мирной договоренности или прекращения огня со стороны страны-агрессора РФ.

"Будет реакция наподобие того, что есть пятой статье Североатлантического договора", – заявил гарант.

Зеленский добавил, что гарантии безопасности также будут включать поставки вооружений, помощь в комплектации ВСУ, тренировки войск, а также финансирование потребностей украинской армии.

Кроме США, к гарантиям безопасности присоединятся в частности страны Европы и Канада, добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец США Дон Бейкон провел историческую параллель между нынешними призывами к территориальным уступкам Украины и политикой умиротворения нацистской Германии в 1938 году. Он призвал поддерживать свободу Украины и выступать против агрессора.

