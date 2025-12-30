'Ни одного дня не теряем': Зеленский рассказал, какие важные встречи запланированы на начало января

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало важных встреч в начале нового 2026 года. Уже в январе стартует встреча с советниками по нацбезопасности Коалиции желающих.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Одна из таких встреч запланирована на 3 января.

"Только что Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине", – информирует Зеленский.

Далее, по словам президента, начнется разговор уже на уровне лидеров, который запылает 6 января во Франции.

"Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались, и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни одного дня не теряем. Спасибо!", – сказал глава государства.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое заседание "Коалиции желающих" состоится в Париже уже в начале января 2026 года. Главной целью встречи станет окончательное определение конкретного вклада каждого государства по справедливому миру в Украине.

Кроме того, во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны"для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание "коалиции желающих" состоялось 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии выступил с речью, акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

