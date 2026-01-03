Поддержка ВСУ и модернизация: Гнатов открыл занавес договора безопасности с США

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов открыл занавес договора безопасности с Соединенными Штатами Америки. По его словам, Киев и Вашингтон уже согласовали военный документ о поддержке ВСУ.

Гнатов подчеркнул, что в этом документе прописаны механизмы мониторинга выполнения договоренностей и реагирования на возможные акты агрессии. Об этом он заявил журналистам, выступая в Офисе президента.

Договор о безопасности с США

По информации начальника Генерального штаба, Украина уже провела двустороннюю работу с США на уровне генеральных штабов и согласовала отдельный военный документ. Гнатов объяснил, что этот документ имеет четкую структуру и охватывает ключевые направления поддержки Вооруженных сил и Украины в целом.

"Действительно проделана двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне Генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре главы и четыре приложения", – рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Также он добавил, что президент Владимир Зеленский уже информировал общественность о работе над таким документом. По словам Гнатова, все разделы договора посвящены практическим механизмам поддержки украинской армии.

При этом особое внимание в договоре будет посвящено вопросам контроля и ответственности сторон. Гнатов отметил, что в документе прописаны механизмы мониторинга выполнения договоренностей и реагирования на возможные акты агрессии в будущем.

"Все эти разделы о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, об обеспечении Вооруженных сил, их восстановлении и модернизации. Также определено, каким образом будет производиться мониторинг соблюдения соглашений и какие реакции предусмотрены в случае выявления нарушений договора с обеих сторон, ведь это двусторонний договор", – заявил Гнатов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида в США, в резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Украина получит гарантии безопасности от США и Европы, прокомментировал обозначенные переговоры американский лидер. По словам президента Дональда Трампа, "никто не отступает" от своих обещаний.

