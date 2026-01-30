Зеленский ответил, поедет ли на встречу с Путиным в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Так же, уверен он, глава Кремля никогда не приедет в Киев.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, готова к конструктивным переговорам, однако Кремль придумывает отговорки вроде абсолютно нереалистичных "приглашений в Москву" – столицу государства-агрессора, которое эту войну развязало и продолжает. Об этом президент заявил на встрече с представителями медиа.

Встреча с Путиным в Москве невозможна

Зеленский отверг абсурдное предложение российских чиновников о своей встрече с Путиным в Москве. Его после нескольких месяцев перерыва снова выдвинул помощник российского диктатора Юрий Ушаков. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне, 29 января, упрекнул украинского президента в том, что тот не спешит принимать "щедрое предложение", подчеркнув, что других "локаций" для встречи глав двух воюющих государств Россия не рассматривает.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", – отреагировал на упреки Кремля Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не стремится к прекращению российско-украинской войны больше, чем Украина. Киев готов к конструктивным переговорам для установления мира. Россия же пытается затянуть переговорный процесс, придумывая для этого все новые и новые способы.

"Мы хотим конструктивно договориться о реальном окончании войны, мы хотим конструктивно договориться о какой-то встрече, которая может стать результативной, мы хотим обсуждать имеющиеся вопросы и решить их. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что до сих пор считает личные переговоры с Путиным способом достичь хоть какого-то прогресса.

"Мы серьезно относимся к необходимости закончить войну. Я говорил: любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере, точно больший, чем то, что происходит сегодня. Конечно, мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат именно для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам", – заявил Зеленский.

Он также еще раз объяснил, почему переговоры в Москве или в Минске остаются неприемлемыми для Киева.

"Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончанию войны, который сработает. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно, и абсолютно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях", – сказал президент Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Москва в очередной раз отвергла идею длительного прекращения огня. Как высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "перемирие, к которому стремится Зеленский, для России неприемлемо". Москва, мол, не может прекратить бить по энергетике Украины и жилым домам украинцев в течение месяца или двух, чтобы не дать украинской армии "отдохнуть, перегруппироваться и накопить силы".

