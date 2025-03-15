Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров: кто вошел в состав

Президент Владимир Зеленский определил состав делегации для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира. В переговорную группу вошли четыре человека.

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По согласованию с министром иностранных дел Украины в состав делегации могут вносить изменения. Об этом говорится в распоряжении Зеленского № №14/2025-рп.

Согласно решению главы государства, в состав делегации вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак. На переговорах именно он будет возглавлять украинскую делегацию.

Также в состав делегации входят министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Зеленский разрешил главе делегации Ермаку вносить по согласованию с МИД Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским диктатором Путиным. По его словам, появился "хороший шанс", что российско-украинская война закончится.

В то же время сам Путин 13 марта видал, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 дней, но есть "нюансы". По его словам, во время потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России. В то же время президент США Дональд Трамп сказал, что хочет видеть от главы Кремля прекращение огня, а не просто очередные заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

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