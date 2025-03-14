'Шансы в завершение войны высоки': Трамп заявил о 'хороших и продуктивных' переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта провел "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, появился "хороший шанс", что российско-украинская война закончится.

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Американский президент просил главу Кремля сохранить жизнь украинским военным, которые находятся в "окружении россиян". Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться — но в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены россиянами и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!" – написал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Путин 13 марта заявил, что во время 30-дневного потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России.

В то же время президент США Дональд Трамп сказал, что хочет видеть от главы Кремля прекращение огня, а не просто очередные заявления.

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