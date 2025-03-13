'Надеюсь, Россия поступит правильно': Трамп заявил, что хочет видеть от Путина прекращение огня, а не заявления

Президент США Дональд Трамп хочет видеть от российского диктатора прекращение огня. А не просто очередные заявления.

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Об этом американский лидер рассказал журналистам во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Отмечается, что представитель США Стив Уиткофф уже ведет в Кремле серьезные разговоры.

"У Виткоффа есть серьезные разговоры в Москве, мне сказали, что в России все идет хорошо. Надеюсь, сегодня будем иметь представление, как у нас обстоят дела", – добавил Трамп.

Добавляется также, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным и конкретным.

"Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно", – отметил Трамп.

Также он добавил, что "готов поговорить с Путиным". По словам Трампа, "в российско-украинских переговорах привлечена большая электростанция". Скорее всего, имея в виду Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к прекращению боевых действий на 30 суток. При этом он говорит, что это перемирие должно быть частью плана, который приведет к долгосрочному миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать, что РФ передала Соединенным Штатам список требований для заключения мирного соглашения. По его словам, сейчас идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии до российской стороны.

Президент Владимир Зеленский накануне подтвердил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, предложенному США во время переговоров в Саудовской Аравии, "чтобы президент США видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы заставить РФ к окончанию войны".

Принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что РФ примет предложение о перемирии. По его словам, режим прекращения огня на линии столкновения можно будет отслеживать, поскольку есть "много глаз на земле и сверху".

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