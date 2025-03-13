'Есть нюансы': Путин отреагировал на предложение прекращения огня на 30 суток

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к прекращению боевых действий на 30 дней. При этом он говорит, что это перемирие должно быть частью плана, который приведет к долгосрочному миру.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 13 марта. Путин отметил, что в контексте перемирия есть ряд вопросов, которые нуждаются в "тщательном обсуждении и решении с обеих сторон".

"Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что оно должно привести к долгосрочному миру", – сказал он.

В частности, диктатор спрашивает, что делать с ВСУ в Курской области. Также он настаивает на гарантиях, что Украина не продлит мобилизацию во время 30 суток перемирия. Кроме того, Путин требует, чтобы было четко определено, как будет осуществляться контроль и верификация выполнения соглашения, а также кто будет отдавать приказы и какова их ответственность.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия, направленные на прекращение конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать, что РФ передала Соединенным Штатам список требований для заключения мирного соглашения. По его словам, сейчас идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии до российской стороны.

Президент Владимир Зеленский накануне подтвердил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, предложенному США во время переговоров в Саудовской Аравии, "чтобы президент США видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны".

Принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что РФ примет предложение о перемирии. По его словам, режим прекращения огня на линии столкновения можно будет отслеживать, поскольку есть "много глаз на земле и сверху".

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