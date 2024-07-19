Зеленский объяснил, при каком условии может уйти с поста президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность ухода с должности главы государства. Однако он готов сделать это лишь после завершения войны.

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Соответствующее заявление он озвучил в интервью BBC, которое состоялось в Лондоне 18 июля. Как напоминает издание, Зеленский был лидером Украины с 2019 года и на протяжении всего полномасштабного вторжения России.

Хотя выборы должны были состояться в 2024 году, Конституция Украины исключает их во время военного положения.

В интервью Зеленский сказал, что допускает возможность ухода с поста президента.

"Но только после окончания войны", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко рассказал, что пропаганда РФ активно распространяет фейки о якобы "потере легитимности" Зеленским после истечения его пятилетнего президентского срока, однако в этом вопросе все однозначно, так как, согласно закону о военном положении, любые выборы не могут быть организованы в такой период.