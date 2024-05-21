Один из ключевых элементов ИПСО: в ЦПД разоблачили российский фейк о "потере легитимности" украинскими властями

Страна-агрессор Россия активизировала пропагандистскую кампанию о якобы "потере легитимности" властью в Украине. Россияне распространяют информацию о том, что после 20 мая истекает срок полномочий президента Владимира Зеленского, однако это неправда.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации СНБО Украины. В учреждении объяснили, что это один из ключевых элементов масштабной российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

Согласно законодательству Украины, проводить избирательный процесс в условиях военного положения и полномасштабного вторжения запрещено. В статье 108 Конституции Украины говорится: президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.

Никаких вопросов к легитимности украинской власти нет и у международных партнеров Украины, отметили в учреждении.

"Честные демократические выборы в Украине состоятся сразу после завершения полномасштабной войны и отмены военного положения. Не поддавайтесь манипуляциям врага", – призвали в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации также сообщил, что Россия активизировала пропаганду в рамках дезинформационной кампании "Майдан-3", цель которой максимально дестабилизировать ситуацию в Украине. Россияне продвигают нарратив о якобы "нелегитимности" украинской власти, пытаясь подтолкнуть украинцев выходить на акции протеста.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко также отметил, что Владимир Зеленский после мая 2024 года не потеряет легитимности, поскольку закон о военном положении предусматривает, что в этот период ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы не могут быть организованы.

Он отметил, что в этом вопросе все однозначно и никаких разночтений быть не может.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор РФ не отказалась от своего плана по дестабилизации ситуации в Украине. Для этого в рамках операции "Майдан-3" враг использует разные вопросы социального напряжения.

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