'Обстоятельства изменились': глава ЦИК заявил, что проведение даже послевоенных выборов может быть проблематичным

Украине, вероятно, потребуется дополнительное урегулирование некоторых вопросов на законодательном уровне для того, чтобы провести президентские выборы даже после того, как военное положение будет отменено. Скорее всего, парламент будет принимать новые законы.

Об этом сказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Укринформу". Он отметил, что избирательное законодательство создавалось в мирное время, теперь обстоятельства изменились.

По состоянию на данный момент неизвестно, когда война в Украине завершится, поэтому спрогнозировать время, когда можно будет организовать выборы главы государства, сложно, подчеркнул Диденко.

Впрочем, уже понятно, что стране понадобится дополнительное урегулирование вопроса проведения послевоенных выборов на законодательном уровне. В частности, необходим определенный период для подготовки выборов.

В настоящее время существует норма, согласно которой в течение месяца (в противном случае трех месяцев) должны быть назначены выборы. Однако из-за последствий, которые повлекла за собой полномасштабная война, потребуется определенный период для подготовки выборов и месяца будет мало.

"Мы в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили первую волну своих предложений по изменению избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. В частности, предлагали увеличить этот срок до 6 месяцев", – сказал Диденко.

Глава ЦИК отметил, что послевоенные выборы должны соответствовать лучшим практикам и демократическим стандартам. Это откроет для Украины перспективы евроинтеграции и ускорит послевоенное восстановление.

"Сохранение демократического вектора развития нашего государства – это вопрос нашего выживания. Поэтому послевоенные выборы в Украине должны быть подготовлены и проведены должным образом", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжение военного положения в Украине ставит точку во всех разговорах о проведении выборов весной 2024 года. Пока действует в стране этот особый правовой режим, выборы проводить нельзя, подчеркнул экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

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