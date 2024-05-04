"Президент избирается на 5 лет, но..." Глава ЦИК ответил пропаганде РФ на "нелегитимность Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский после мая 2024 года не утратит легитимность, поскольку закон о военном положении предусматривает, что в этот период ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы не могут быть организованы. В этом вопросе все однозначно и никаких разночтений быть не может, подчеркнул глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Он объяснил наше законодательство в интервью "Укринформу". Диденко подчеркнул, что фейки о "потере легитимности" активно распространяет российская пропаганда, это выгодно врагу.

"Лично для меня все однозначно и никаких разночтений в этом вопросе быть не может – Конституция Украины определяет, что президент избирается сроком пять лет, но по их завершению полномочия Президента не прекращаются. Пятый год срока полномочий президента является основанием для того, чтобы назначить выборы президента Украины на последнее воскресенье марта. Но это в обычной ситуации, в мирное время. Но сейчас у нас, к сожалению, не мирное время", – заявил глава ЦИК.

В стране уже третий год идет полномасштабная война, действует правовой режим военного положения. На этот период закон прямо запрещает проведение выборов.

"Соответственно, это означает, что оснований для назначения выборов нет. Поэтому полномочия высших органов государственной власти – президента Украины, Верховной Рады действуют до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. Ну а назначить их можно будет только после окончания военного положения", – подчеркнул Диденко.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор РФ не отказалась от своего плана по дестабилизации ситуации в Украине. Для этого в рамках операции "Майдан-3" враг использует разные вопросы социальной напряженности.

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