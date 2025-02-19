Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встрече в Эр-Рияде между чиновниками США и России. Поэтому украинский лидер отложил и свою встречу в Эр-Рияде, которая была запланирована на 19 февраля.

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Об этом сообщает агентство Reuters, которое ссылается на два "информированных источника" из Украины. Издание также напоминает слова Зеленского в Турции.

В частности, в Анкаре украинский лидер заявил, что его не приглашали на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию. Он также добавил, что отложил запланированный на 19 февраля визит в королевство до 10 марта, заявив, что "не хочет каких-либо совпадений".

"Украина не хотела, чтобы произошедшее в Эр-Рияде было легитимным", – цитирует Reuters свои источники.

"Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Без Украины не может быть принято ни одно решение о том, как завершить войну в Украине", – напоминает издание слова Зеленского в Анкаре.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 18 февраля, состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии ; стороны договорились продолжить работу над подготовкой и назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

В тоже время в столице Турции состоялась встреча президента Зеленского с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Переговоры проходили по темам дальнейшего развития отношений стран в сферах экономики, обороны и дипломате.

Напомним, что президент Украины прибыл в Анкару с супругой Еленой Зеленской, которая должна наладить контакты в сфере образования и культуры.

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