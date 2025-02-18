В Анкаре стартовала встреча Зеленского и Эрдогана: названы ключевые темы переговоров

В столице Турции началась встреча президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходят в президентском дворце в Анкаре.

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Встреча между президентами Украины и Турции началась в 14.15 по местному времени. Об этом сообщило турецкое издание Ekonomim.

Украинско-турецкие переговоры направлены на дальнейшее развитие отношений в сфере экономики, обороны и дипломатии.

Лидеры обсуждают вопросы стратегического партнерства и пути усиления сотрудничества между Украиной и Турцией. Во время визита будут оценены шаги, которые необходимо предпринять для реализации новых совместных проектов и поддержки старых.

Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальной ситуации в Украине, а также обсуждение важных региональных и глобальных вызовов.

По другим важным темам, которые обсудят президенты, будет ситуация на фронте и безопасность Черноморского региона, а также обмен пленными и вопросы продовольственной безопасности.

После завершения переговоров будут подписаны соглашения по разным направлениям. Эрдоган и Зеленский поделятся подробностями визита на пресс-конференции.

Встреча Зеленского с Эрдоганом проходит в то время, когда американская делегация проводит переговоры с русским в Саудовской Аравии, в частности, по прекращению войны в Украине и сотрудничеству.

Напомним, что вечером 17 февраля президент Украины прибыл в Анкару на встречу с супругой Еленой Зеленской, которая должна наладить контакты в сфере образования и культуры.

Ранее Зеленский в соцсетях заявил, что Украина хочет окончания войны, но мир основывался на предоставлении определенных гарантий безопасности.

"Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены всей Европой, включая Соединенные Штаты, Европейский Союз и Турцию", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 17 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. В ходе встречи был проведен содержательный разговор и подписаны важные соглашения.

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