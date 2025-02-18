Будут официальные визиты: Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию на этой неделе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию в связи с состоявшимися там переговорами США и страны-агрессора РФ и пребыванием российской делегации. В этом месяце поездка главы украинского государства в Королевство не состоится.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 февраля. По его словам, партнеры в Саудовской Аравии уже осведомлены о переносе визита.

Зеленский объяснил, что он не хочет никаких "совпадений" после сегодняшней встречи между российской и американской делегациями.

"Нас не приглашали на встречу в Саудовскую Аравию, я не поеду туда. Я буду в Саудовской Аравии с визитом 10 марта. А представителей США мы ожидаем в Киеве", – заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналиста.

Он добавил, что ему все равно, кто останется в Саудовской Аравии на момент его прибытия в эту страну. Но не безразлично, "если наши партнеры о нас подумают что-то лишнее".

"Мы абсолютно честны и открыты. Я не хочу совпадений. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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