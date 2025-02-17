Зеленский с первой леди прибыл в Турцию: какие вопросы будут обсуждаться с Эрдоганом? Видео

Вечером в понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом. В поездке его сопровождает первая леди.

Видео дня

Официальное сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера. В ходе поездки, в частности, президент и первая леди Елена Зеленская проведут переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине.

Среди тем для обсуждения, в частности:

– Стратегическое партнерство Украины и Турции;

– усиление двустороннего сотрудничества;

– Ситуация на фронте и безопасность Черноморского региона.

"Официальный визит вместе с первой леди в Турцию. Встречи с президентом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган. Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди. Hoş bulduk Türki", – говорится в подписи к видео, которе опубликовал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 17 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. В ходе встречи был проведен содержательный разговор и подписаны важные соглашения.

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