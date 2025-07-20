Зеленский назвал три направления, где Украина хочет достичь результатов до конца 2025 года

Поставка оружия и развитие его производства, проекты для восстановления и механизмы для привлечения России к ответственности должны стать основными направлениями работы Украины с партнерами. Соответствующие результаты должны быть достигнуты уже в течение следующих шести месяцев.

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Об этом в воскресенье, 20 июля, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства информировал, что заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

Сибига и более 80 украинских руководителей дипломатических миссий посетили Запорожье и вместе с руководителем области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами, рассказал Зеленский.

"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления иобеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", – перечислил президент.

По словам глава государства, за следующие шесть месяцев необходимо достичь "ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям".

Неизменный приоритет, добавил Зеленский, – это поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной.

"Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", – рассказал он.

Зеленский также сообщил, что вместе с Сибигой согласовал решение о "замене руководителей в некоторых посольствах".

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