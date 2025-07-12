Действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев блокирует назначение на свое место Евгения Корнийчука. Евгений Корнийчук является послом Украины в Израиле.

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Об этом сообщает Рolitpravda. Издание отмечает, что Алексей Макеев, "чтобы удержаться на должности", предоставляет немцам компромат на Корнийчука.

"Макеев во время встреч с представителям немецкого МИД аккуратно вбрасывает различный компромат на Евгения Корнийчука, в частности, по грязному бэкграунду и "серому" бизнесу, намекая на коррупционные действия. Именно поэтому Евгений Корнийчук, который должен стать послом в Германии, уже три месяца назад получил агреман, но до сих пор ждет согласования", – отмечает издание.

В РоІітрАѵԁа добавляют, что "к таким вещам в Берлине относятся серьезно".

Алексей Макеев находится в Германии в качестве посла с октября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Владимир Зеленский уволит Макеева с должности посла Украины в Германии, а на это место назначит действующего посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, начали говорить еще осенью прошлого года.

Об этом, со ссылкой на собственные источники писали как украинские, так и немецкие СМИ. Причем утверждалось, что хотя официальная причина увольнения Макеева будет "регулярной ротацией дипломатов", на самом деле "за кулисами все будет иначе".

До этого утверждалось, что работу Макеева систематически и публично критикует его предшественник Андрей Мельник, который до 2022 года был послом в Берлине семь лет.

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