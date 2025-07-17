"Каждый день должен приносить Украине результат": Зеленский выступил с заявлением о "перезагрузке" правительства и назвал ключевые задачи
Президент Владимир Зеленский сделал заявление о перезагрузке Кабинета министров. Глава государства назвал ключевые задачи нового состава правительства, сделав акцент прежде всего на усилении обороноспособности страны.
Зеленский рассчитывает, что программа правительственных шагов будет представлена как можно быстрее и будет выполняться в ежедневном режиме. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, обновление Кабинета министров Украины и системы украинской власти обеспечит реализацию управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках воинов около 40% сделано в Украине, но через полгода, отмечает Зеленский, должно быть не менее 50%.
Президент отметил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины. Также Зеленский заявил, что будут новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины, ради которых требуются изменения в дипломатической работе с Америкой.
"Рассчитываю на то, что программа правительственных шагов будет представлена как можно быстрее и будет выполняться в ежедневном режиме. Каждый день должен приносить Украине результат", – отметил президент.
Кроме того, Зеленский ожидает правительства более конкретного наполнения политики героев – программ поддержки ветеранов и семей украинских воинов. Также стоит задача упорядочения и более реалистичного подхода к социальной политике в Украине.
"Уже готовим вместе с членами правительства, вместе с нашими дипломатами, вместе с СНБО новый уровень оборонного сотрудничества с ключевыми партнерами. Украина будет среди топовых глобальных доноров безопасности и производителей оружия", – подчеркнул президент.
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