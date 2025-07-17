Родом из Чернигова, воспитывает дочь: интересные факты из биографии Свириденко, которая стала премьер-министром Украины

Второй раз в истории независимой Украины ее правительство возглавила женщина. 39-летняя Юлия Свириденко – родом из Чернигова, экономист по специальности, имеет более десяти лет опыта работы на государственной службе. Владеет английским, китайским и японским языками.

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В Кабинет министров попала в 2019 году после победы на выборах президента Владимира Зеленского. Что известно о новом премьере, ее карьере, семье и профессиональных успехах, читайте в материале OBOZ.UA.

Биография Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье государственных служащих. Ее отец работал в местном отделении Антимонопольного комитета Украины, а мать – в Черниговском областном совете.

В 2008 году с отличием окончила Киевский торгово-экономический университет, получила степень магистра по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Образование продолжила в аспирантуре по направлению Экономика и управление национальным хозяйством.

В том же году Свириденко начала работу экономистом по финансовой работе в предприятии АО "АМП" в Киеве, совместном предприятии Украины и Андорры.

Впоследствии вернулась в родной Чернигов, где получила должность оценщика в междугороднем бюро технической инвентаризации, а также была заместителем директора киевской компании "Эко-Втор".

В 2011 году Юлия Свириденко стала главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси в Китае. Оно стало единственным официальным центром украинского города в КНР и среди прочего имело целью привлечение инвестиций в экономику Черниговщины.

В дополнение к английскому языку, чиновница выучила китайский, чтобы эта деятельность в Китае была более эффективной.

Кроме того, Свириденко знает и японский язык, который учила на курсах в Киеве, где ее преподавателем был этнический японец. Использовать этот опыт ей представилась возможность во время переговоров по восстановлению Украины с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая.

С 2015 года работала в органах местной власти Черниговщины. Возглавила Департамент экономического развития ОГА, впоследствии стала первым заместителем главы обладминистрации, а с июля по декабрь 2018 года была и. о. главы ОГА.

По данным СМИ, в период работы Юлии Свириденко в Черниговской ОГА область получила значительное количество прямых иностранных инвестиций. 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине по темпам роста инвестиций.

С 2019 года Свириденко руководила предприятием "Сидко Украина", производящим кормов для диких птиц и перерабатывающим органическую продукцию.

Работа в правительстве

В 2019 году Юлию Свириденко пригласил работать в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства тогдашний министр Тимофей Милованов.

Так она стала одним из восьми его заместителей в первом правительстве президента Владимира Зеленского.

В декабре 2020 года Свириденко заняла должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. На этой должности занималась экономическими вопросами и взаимодействием с инвесторами.

В то же время возглавила созданный Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В ноябре 2021 года Юлия Свириденко стала первым вице-премьер-министром министром экономики Украины.

Также участвовала в международных и стратегических инициативах: в 2020-2021 годах была членом украинской делегации в ТКГ по Донбассу, а летом 2021 года – членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о семье Юлии Свириденко

Муж Свириденко – Сергей Дерлеменко. Он возглавляет компании "ДКС-Групп" и "ДИТЭЛ", которые работают в сферах строительства, ремонта, телекоммуникаций и обслуживания сетей связи.

В 2015 году Дерлеменко участвовал в выборах в городской совет Чернигова от политической партии "Самопомощь", однако не смог попасть в депутатский корпус.

По данным из открытых источников, Юлия Свириденко с мужем воспитывают дочь по имени София.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля, депутаты Верховной Рады 262 голосами поддержали назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра по представлению президента. Она стала второй женщиной-главой правительства в истории страны после Юлии Тимошенко.

Свириденко уже внесла на рассмотрение парламента кандидатуры на должности министров в новом составе Кабмина. Соответствующее голосование ожидается уже в четверг 17 июля.

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