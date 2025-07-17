Стефанишина станет послом Украины в США: Зеленский рассказал о подготовке решения и важном назначении

Новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки станет Ольга Стефанишина. Перед этим она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Сейчас она пока будет уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. Соответствующий указ о назначении Стефанишиной подписал президент Владимир Зеленский. OBOZ.UA узнал, что известно о Стефанишиной и какой у нее опыт работы.

По словам президента Зеленского, он подписал указ о назначении Стефанишиной специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе она будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

"Я благодарен Ольге за работу в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. Через несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больше, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", – заявил глава государства.

Ольга Стефанишина была назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 4 июня 2020 года. С 5 сентября 2024 года она также является Министром юстиции Украины.

Стефанишина является ключевым лицом, ответственным за координацию интеграции Украины в ЕС и НАТО. С 17 августа 2020 года является членом СНБО.

С конца 2007 года она работала в Министерстве юстиции Украины, в частности в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства. С 2010 по 2015 год занимала должности заместителя директора и директора Департамента международного права и Департамента европейской интеграции в Министерстве юстиции.

С марта по декабрь 2017 года была директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года работала генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Ольги Стефанишиной. О подозрениях официально пока никому не оглашено, однако Стефанишину могут подозревать в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, за первую половину 2025 года Стефанишина "наездила" в заграничные командировки на более чем 475 тыс. грн. Это почти вдвое превышает размер алиментов, которые она получает на своих детей.

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