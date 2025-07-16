Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство: результаты голосования

В среду, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом все правительство ушло в отставку.

Видео дня

Соответствующее решение поддержал 261 народный избранник. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Достижения правительства Шмыгаля

Шмыгаль в своем выступлении среди ключевых достижений правительства, которое он возглавлял, назвал сохранение макрофинансовой стабильности и привлечение более 137 миллиардов долларов бюджетной поддержки.

По его словам, Украина сегодня является примером институциональной устойчивости. Еще во время пандемии коронавируса правительство начало государственные целевые выплаты (в частности, программу е-поддержки), которые впоследствии масштабировали во время полномасштабной войны, помогая миллионам украинцев.

Благодарности и уверенность в будущем

Во время выступления Шмыгаль также поблагодарил украинских воинов, всех граждан, которые держат фронт, а также президента, руководителей министерств, народных депутатов, бизнес и европейских партнеров за поддержку и совместную работу.

Он подчеркнул, что правительство передает страну с сохраненной финансовой стабильностью, достаточной ресурсной базой и 100% выполнением обязательств.

По состоянию на утро 15 июля на казначейском счете Украины находится 340 миллиардов гривен, а золотовалютные резервы страны – рекордные, более 45 миллиардов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина стала первой страной мира, которая в условиях войны не только ввела программу МВФ, но и успешно прошла восемь пересмотров этой программы.

Социальные выплаты и оборона

Шмыгаль отметил, что правительство не имеет задолженности по социальным платежам – пенсии, субсидии и другие выплаты всегда выполнялись вовремя, даже во время первых месяцев полномасштабной войны, когда пенсии выплачивали авансом.

Он также сообщил, что на 2025 год правительство имеет договоренности с международными партнерами о привлечении 39 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета и что уже разрабатываются планы финансирования следующего года.

По информации премьера, по состоянию на вчерашний день местным бюджетам государством перечислено более 113 миллиардов гривен.

Оборона и безопасность Украины профинансированы на 100%, при этом все доходы от налогов направляются на поддержку обороноспособности страны.

Инфляция в июне составила 14,3% и имеет тенденцию к снижению.

Отставка премьер-министра означает отставку всего Кабмина

В соответствии с Законом "О Кабинете министров", принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра автоматически приводит к отставке всего состава правительства.

Однако Кабмин, находящийся в отставке, продолжает выполнять свои полномочия до тех пор, пока не начнет работу новое правительство.

Накануне Шмыгаль публично сообщил, что написал заявление об отставке, поблагодарив прежде всего украинских военных за стойкость и защиту страны в условиях полномасштабной войны. Отдельно он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, которому также выразил благодарность за доверие и возможность возглавлять Кабинет министров в сложные для государства времена.

Дополняется...

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами и предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство обороны Украины.

14 июля украинский лидер предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!