Зеленский провел важное совещание с дипломатами: говорили о новых ударах по России и запуске спецтрибунала. Фото

15 июля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с дипломатами: командами Министерства иностранных дел и Офиса президента. Как отметил глава государства, в ближайшие месяцы необходима особенно активная работа наших представителей за рубежом.

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Деталями Зеленский поделился на Facebook-странице. Он рассказал о трех важных пунктах, которые обсуждались во вторник.

Первое – ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и "соответствующая работа с государствами, уважающими международное право".

Второе – подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для дипломатов.

Третье – наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы – время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. За это решение также должны проголосовать депутаты Верховной Рады.

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