Вы наверняка ждали мой короткий анализ ночной атаки, что я начну со слов о том, что она уникальна, потому что мы сбили целых 7 баллистических ракет. Но нет, я так не скажу)

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Атака унікальною була зовсім в іншому. В тому, ДЕ ми збили ті ракети

Так як Повітряні Сили не вказують загальну кількість запущених ракет, але можна було їх порахувати вночі, то виходить така картина в моніторів:

4× балістичні ракети KN-23 по Павлограду, Кам'янському, Кременчуку та Кривому Рогу.

4× балістичні ракети (9м723/РМ-48У з Брянська) по Києву.

2× балістичні ракети "Іскандер" (з Таганрогу) по Запоріжжю.

1× гіперзвукову ракета 3м22 "Циркон" у напрямку Полтави.

16× малогабаритних крилатих ракет "Бандероль" (близько 13 одиниць по Одесі та 3 одиниці по маршруту Кам'янське – Кривий Ріг – Покров).

Отже, основними і плановими цілями півнів були Одесчина та навколо Запоріжжя. А чотири балістики на Київ – перевіркою, скільки ж ракет нам передали. Звісно, вони читають наші офіційні заяви, що на День Незалежності нам передали ракети Пак-3. І перевірили такою невеликою кількістю, яка не стильно вплине на решту планових атак. Якби Київ був плановий, то запустили б до 20, як це вони вже робили після попередніх заяв, що нам дали ракети. Планово, вибили весь наявний запас інтерсепторів.

Тепер до цікавого.

Повітряні Сили заявили, що ми збили 7 ракет і один Онікс. По Києву було 4 ракети, значить що? Значить ТРИ балістики були збиті біля Запоріжжя! А це вже точно щось нове)

Тобто, запас ракет та пускових дозволив виділити ресурс подалі за Київ, і це не може не радувати)

Один ПКР Онікс на Одещині також був збитий, і це точно не робота Запорізського розрахунку. І його також треба збивати Пак-3.

На мою думку, тут може бути велика аналітична робота, щоб так розставити всі засоби збиття таких ракет. Що, можливо, була впевненість про Київ, що він не плановий цієї ночі, залишили декілька пускових та декілька розвести по регіонах, куди б'ють півні інтенсивно останнім часом. Це дійсно виглядає, як дорослий морський бій, але більше можна буде дізнатися після відбиття наступних атак. Чи є далі засоби прикривати інші регіони . Але на зараз – тенденція дуже позитивна.

Так, це була мала балістична атака, рознесена по регіонах. По Києву навіть не рахую її за МБА. І сьогодні лише 27 серпня, тому до закриття місяця у них має бути Велика балістична і велика комбінована атаки. Але, як з минулим місяцем – ВКА можуть перенести з крилатими ракетами на початок вересня. Однозначно, ВБА по Києву ще має бути до кінця місяця. Ресурси у них є. Але і в нас уже з'явились

П.С. Після успішного збиття, та ще й в різних регіонах балістики – весь ранок Києві атакують реактивні Шахеди. Це знак їхнього здивування, що вночі не покошмарили, значить весь день, хоч по Шахеду, та треба запускати. Плюс, вони зараз як розвідники, дивляться де їх збивають, щоб наступна партія обминала ці райони. І якщо продовжиться така тенденція – вночі також може бути балістична атака. Запаси Пак-3 у них задача поза планом, вибити треба все, щоб ефективно наступні атаки були.

Слідкуйте за сповіщенням повітряної тривоги! Півні збудоражені, будуть чудити.

П.П.С. на відео падіння збитого реактивного Шахеду біля Подільського мосту. Нормально вони збиваються)