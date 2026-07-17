Законопроект Грема об "адских санкциях" против России получил достаточную поддержку в Сенате – Axios
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Законопроект о "адских санкциях" против России, инициаторами которого выступили покойный сенатор Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь, получил достаточную поддержку в Сенате США. В настоящее время его соавторами числятся более 60 законодателей: этих голосов достаточно для принятия законопроекта.
Первоначальные предложения по санкциям против России и покупателей её энергоресурсов были доработаны, и в обновлённом виде законопроект получил поддержку десятков республиканцев и демократов. Об этом пишет Axios .
Что известно
Доработанный законопроект Грэма-Блюменталя об "адских санкциях" против России, предусматривающий 100% пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ (в первоначальной версии предлагались 500% тарифы), теперь, по всей видимости, имеет достаточное количество голосов для принятия в Сенате, пишет издание.
Соавторами документа указаны 61 сенатор: 39 республиканцев и 22 демократа.
Такого количества голосов достаточно для принятия законопроекта в Сенате. А самым большим препятствием на пути к этому в Axios называют "получение права на выступление" (filibuster) — прием, используемый в Конгрессе США для затягивания времени с целью блокирования голосования по законопроекту (в США для выступлений конгрессменов не предусмотрены временные ограничения).
Впрочем, даже в случае одобрения Сенатом законопроект ещё должен получить поддержку в Палате представителей.
В Axios также отметили, что президент США Дональд Трамп "еще не полностью одобрил законопроект", но намекнул, что готов подписать его после принятия в память о Греме.
"Мы серьезно об этом думаем – это в честь Линдси. Он хотел этого больше, чем чего-либо другого", – сказал Трамп на днях.
Издание добавляет, что сам Грэм считал, что заручился в этом вопросе поддержкой Белого дома: об этом он говорил коллегам-сенаторам за несколько часов до своей внезапной смерти.
Американские СМИ пишут о законопроекте как о возможности усилить давление на российского диктатора Владимира Путина путем введения 100-процентных тарифов на пятерых крупнейших покупателей российской нефти и газа. Среди них – Китай и Индия.
Таким образом инициаторы законопроекта рассчитывали сократить доходы России, которые Кремль направляет на финансирование войны против Украины.
Также законопроект направлен против российского "теневого флота", с помощью которого Россия экспортирует энергоресурсы в обход западных санкций.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля стало известно о смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Предварительно судмедэксперты назвали причиной разрыв аорты.
После этого Трамп поддержал пакет санкций против России, инициированный Гремом, и намекнул, что может подписать его в случае одобрения Конгрессом.
После смерти Грэма его законопроект переписали, OBOZ.UA рассказывал, что именно изменилось.
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