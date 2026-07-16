"Приносит боль и страдания". Известная украинская легкоатлетка внезапно завершила карьеру в 21 год

Украинская бегунья Наталья Бесидовская объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 21 года. Спортсменка объяснила свое решение проблемами со здоровьем, эмоциональным истощением и трудностями, с которыми столкнулась за годы выступлений.

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О своем уходе легкоатлетка сообщила в социальных сетях. По словам Бесидовской, решение далось ей очень тяжело.

"Из своих почти 22 лет половину жизни я отдала легкой атлетике и никогда не думала, что скажу это так рано. Было очень больно, но я приняла решение завершить свою спортивную карьеру", – написала спортсменка в Instagram.

Одной из главных причин ухода она назвала потерю ощущения радости от спорта.

"Иногда любимое дело начинает приносить больше боли и страданий, чем удовольствия, и, наверное, именно тогда стоит уйти", – отметила Бесидовская.

Легкоатлетка рассказала, что тяжело переживала проблемы со здоровьем и пропущенный сезон.

"Лежа в больнице, я плакала целыми днями, оплакивая не свое состояние, а проделанные тренировки и потерянный сезон. Я не думала о себе, я думала только о результате", – сообщила она.

По словам спортсменки, ради карьеры ей приходилось совмещать тренировки с работой, чтобы оплачивать подготовку, экипировку и другие расходы.

"Чтобы иметь возможность тренироваться, мне пришлось рано начать работать. Пока другие между тренировками спали, я работала, иногда до поздней ночи", – написала Бесидовская.

Также украинка заявила, что устала от постоянного давления и борьбы за возможность продолжать выступления на высоком уровне.

"Я устала от вечной борьбы за место под солнцем, устала жить в тревоге из-за того, что даже когда делаешь все возможное, все равно не знаешь, получится ли реализовать свои усилия", — призналась бегунья.

Подводя итог, Бесидовская отметила, что спорт сыграл важную роль в ее жизни, но потребовал слишком больших жертв.

"Спорт подарил мне то, что больше не даст ничего другого, но и забрал больше, чем можно представить", – заявила легкоатлетка.

Бесидовская специализировалась на беге на 400 метров и эстафетных дисциплинах. В ее активе есть "золото" командного чемпионата Украины среди юниоров 2025 года на дистанции 400 метров, а также награды национальных первенств в эстафетах. В 2025 году она вошла в состав молодежной сборной Украины для участия в чемпионате Европы U23 в норвежском Бергене.

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