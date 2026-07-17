TikTok оказался в центре скандала: в Великобритании возникли подозрения, что платформа нарушает закон о безопасности детей

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении TikTok в связи с возможным несоблюдением требований законодательства об онлайн-безопасности детей. Проверка касается того, достаточно ли эффективно платформа защищает несовершеннолетних от вредного контента в соответствии с положениями закона "Об онлайн-безопасности" (Online Safety Act), который начали внедрять после принятия в октябре 2023 года.

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О начале проверки Sky News сообщил Ofcom. Регулятор заявил, что расследование должно установить, имеются ли достаточные основания полагать, что TikTok не выполняет или не выполнял свои юридические обязательства в отношении безопасности детей.

По словам Ofcom, само по себе открытие расследования не означает, что нарушение уже доказано. Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

Проблемы с защитой

Поводом для расследования стали результаты предварительного анализа Ofcom. В нем отмечалось, что TikTok не принял достаточных мер для защиты детей, несмотря на "убедительные доказательства вреда". В отдельном отчете также было обращено внимание на риски, связанные с тем, что несовершеннолетние могут получать доступ к вредному контенту на платформе.

Кроме того, регулятор выразил сомнения относительно систем проверки возраста пользователей. В Ofcom заявили, что отдельные механизмы могли не распознать значительную часть детей, из-за чего они получали доступ к сервису без надлежащих ограничений.

В случае подтверждения нарушений Ofcom может применить к TikTok серьезные санкции. Регулятор имеет право наложить штраф в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов или до 10% от годового мирового дохода компании – в зависимости от того, какая сумма будет больше.

Помимо финансового наказания, Ofcom может обратиться в суд. В таком случае суд может обязать третьи стороны, в частности интернет-провайдеров, принять меры, которые могут предусматривать даже блокировку доступа к платформе.

Позиция TikTok

В TikTok заявили, что компания строго соблюдает правила, касающиеся возрастных ограничений, и использует современные технологии для определения возраста пользователей. Представитель платформы подчеркнул, что эти механизмы соответствуют подходам, применяемым другими крупными компаниями отрасли.

Также в компании отметили, что за восемь лет работы в Великобритании инвестировали миллиарды в повышение безопасности платформы. В TikTok добавили, что уверены в соответствии требованиям Online Safety Act и готовы сотрудничать с Ofcom в ходе расследования.

Расследование поддержал фонд Molly Rose Foundation, созданный в память о 14-летней девочке, которая погибла после просмотра вредного контента в интернете.

Генеральный директор организации Энди Берроуз заявил, что проверка должна касаться не только работы систем проверки возраста, но и алгоритмов TikTok. По его мнению, платформа не выполнила своих обязательств по обеспечению безопасности детей.

Возраст под контролем

Особое внимание Ofcom уделяет тому, как TikTok определяет возраст своих пользователей. Платформа использует технологию оценки возраста, которая анализирует поведение человека в приложении – в частности, какие видео он просматривает и какой контент выбирает.

Директор по исследованиям Ofcom Кейт Дэвис пояснила, что именно такой подход вызывает вопросы у регулятора. По ее словам, Online Safety Act требует, чтобы онлайн-сервисы могли точно выявлять детей среди своих пользователей и обеспечивать им надлежащий уровень защиты.

"У нас есть вопросы относительно того, способен ли этот метод обеспечить такую точность", – отметила Дэвис.

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