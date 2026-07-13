Трамп поддержал пакет санкций против России, инициированный Гремом – CNN

Президент США Дональд Трамп поддержал принятие нового двухпартийного пакета санкций против России, который на протяжении нескольких лет продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое решение Трамп принял через несколько дней после неожиданной смерти Грэма, что, вероятно, ускорит прохождение законопроекта через Конгресс.

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Об этом пишет CNN. Издание ссылается на представителя Белого дома.

Белый дом подтвердил поддержку законопроекта

По информации источников издания, Дональд Трамп согласился поддержать пакет санкций, совместно разработанный республиканцами и демократами.

Решение президента стало важным сигналом для Конгресса, поскольку ранее он неоднократно критиковал законопроект и настаивал, что именно глава государства должен иметь больше свободы в вопросах введения санкций.

Еще на прошлой неделе сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль сообщили, что после длительных переговоров им удалось достичь договоренности с администрацией Трампа по поводу этого документа. В то же время тогда оставалось неясным, поддержит ли президент этот законопроект.

Санкции ударят по покупателям российских энергоносителей

Документ предусматривает расширение полномочий президента США по введению жестких пошлин и санкций против стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран.

Авторы инициативы считают, что такие ограничения должны усилить экономическое давление на Москву и затруднить финансирование войны против Украины.

В Сенате надеются на скорейшее принятие

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Линдси Грэмом над подготовкой законопроекта.

По его словам, для окончательного принятия документа необходима поддержка как республиканцев, так и демократов, однако он надеется, что это удастся сделать в ближайшее время.

Тун также подчеркнул, что в последние дни жизни именно этот пакет санкций был для Грэма одним из главных политических приоритетов.

Лучший способ почтить память Грэма

Сенатор-демократ Ричард Блументаль сообщил, что уже проводит консультации по поводу заключительных процедур и определения нового республиканского соавтора законопроекта после смерти Линдси Грэма.

По его словам, быстрое принятие пакета санкций станет лучшим способом почтить память сенатора.

"Это было именно то, о чем мы говорили во время нашего последнего разговора в минувшие выходные", — сказал Блументаль.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Грэм незадолго до своей смерти утверждал, что Белый дом одобрил законопроект об "адских санкциях" против России. Тогда политик говорил, что это даст президенту США Дональду Трампу рычаги для скорейшего завершения войны в Украине.

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