Санкции в действии: из магазина Google Play исчезли популярные среди россиян приложения

Платформа Google Play удалила из своего магазина российские приложения VK (ВКонтакте), мессенджер Max и "Одноклассники". Это произошло после введения санкций ЕС против холдинга VK и связанной с ним компании-разработчика Max.

Видео дня

Об исключении из Google Play ряда приложений сообщили вышеупомянутые российские социальные сети. В свою очередь, Институт массовой информации связал эти события с европейскими санкциями.

За что удалили приложения

По оценке ЕС, мессенджер Max не только создавался под контролем Федеральной службы безопасности России, но и обладает функциями, которые могут использоваться для слежки за пользователями.

В "ВКонтакте" утверждают, что ранее установленные на гаджеты приложения продолжают работать без ограничений. Пользователи Android также и в дальнейшем будут получать push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях. В то же время новые загрузки через Google Play больше недоступны.

Также в VK заявляют, что их сервисы можно установить через альтернативные магазины приложений, в частности RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Что предшествовало

Это не первый случай ограничений в отношении российских приложений. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, Max, "Одноклассники", Mail.ru, VK Music, VK Messenger, VK Video и ряд других сервисов холдинга после введения европейских санкций.

Напомним, российские власти планируют взимать с граждан дополнительную плату за международный интернет-трафик. Таким образом кремлевский режим хочет бороться с использованием VPN-сервисов для обхода повсеместной онлайн-цензуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что захватчики продолжают усиливать контроль над мирным населением на временно оккупированных территориях Украины. Агрессор фактически полностью ограничил свободный доступ к интернету, а теперь взялся за телефонные звонки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!