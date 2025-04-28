'Зачем ждать до 8 мая?' В Украине сказали, примут ли объявленное Путиным прекращение огня

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы прекращении огня 8–9 мая. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что если Москва действительно хочет мира, то прекратить боевые действия нужно немедленно, а не ради пропагандистских дат.

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Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня и уже неоднократно предлагала это.

"Зачем ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, чтобы это было реально, а не просто для парада. Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это как минимум на 30 дней", – отметил глава МИД.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин намерен объявить перемирие в период празднования 80-летия Победы. Оно начнется с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая.

В ходе объявления заявления о "перемирии на 9 мая" российская сторона цинично заявила о своей "готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивное взаимодействие с международными партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впоследствии министерство обороны РФ заявило, что "перемирие" на Пасху длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. И после этого российская армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках т.н. "СВО". Однако оккупанты на фронте в Украине не соблюдали "перемирие" и только на Пасху нарушили его 2 тысячи раз.

Аналитики отмечали, что "пасхальное перемирие" Путина – это его маневр, прежде всего связанный с желанием удержать США за столом переговоров. Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

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