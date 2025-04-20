У путинского 'перемирия' есть одна четкая цель: Портников объяснил замысел диктатора

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" – это его маневр, прежде всего связанный с желанием удержать США за столом переговоров. Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

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В то же время Кремль пытается соединить агрессивную военную тактику с так называемыми дипломатическими инициативами. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в комментарии "Эспрессо".

"Очевидно, что это не для Украины, а для США. Хочу напомнить, что есть концепция Дональда Трампа, связанная с тем, что он хочет объявить перемирие, прекращение огня на российско-украинском фронте, а затем начать процесс переговоров о продолжительном мире", – считает он.

По его словам, подход Путина заключается в продолжении военных действий, терроре украинских городов и поселков, одновременно ведя переговоры с американским лидером и демонстрируя, якобы нет никакой международной изоляции России и даже американцы готовы к продолжению переговоров с Москвой.

Портников говорит, что ключевую роль в этой ситуации играют заявления Дональда Трампа, который отметил, что "без перемирия не будет переговорного процесса". Об этом также говорил госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Париже.

"И теперь у Путина такая ситуация: он будет продолжать военные действия, украинцы, возможно, даже не будут получать помощь от США, но переговорного процесса не будет", – считает публицист.

Он отмечает, что российская сторона заинтересована в сохранении коммуникации с администрацией Трампа. Потому что Путину нужна не просто война, а и чтобы Вашингтон оставался за столом переговоров.

"Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы (покупают американское оружие, сами дают), Америка и Европа с ним не разговаривают. А так – он продолжает переговоры, Уиткофф летает в Москву и Санкт-Петербург, где ему рассказывают об определенных задачах", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным WSJ, на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" демонстрирует готовность идти на уступки.

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