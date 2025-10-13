'Зачем мы помогаем Украине?' Каллас объяснила, как Россия пытается остановить поддержку Украины

Кремль пытается повлиять на Европейский Союз, чтобы тот уменьшил свою поддержку Украины. Для этого, среди других методов, используется тактика запугивания.

Об этом в интервью "Суспільному" заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В понедельник, 13 октября, она посетила Киев, где провела ряд переговоров, брифингов, а также пообщалась с представителями отдельных СМИ.

Политик предупредила, что РФ испытывает единство Евросоюза и специально увеличивает уровень напряжения с целью посеять страх среди европейцев.

"Если ситуация станет слишком серьезной, наши граждане могут спросить: "Зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?" – объяснила замысел России верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Также недовольство Москвы связано с европейским давлением на государство-агрессора. Сейчас Евросоюз работает над новым, 19-м по счету пакетом санкций против Российской Федерации.

"Мы работаем над 19-м пакетом санкций, который уже очень близок к завершению и нацелен на энергетический сектор России и финансирование, чтобы лишить ее ресурсов для ведения этой войны и осуществления атак. С другой стороны, мы также работаем над зимним пакетом помощи со своей стороны, чтобы помочь Украине ремонтировать инфраструктуру и выжить зимой", – сообщила Каллас.

Что предшествовало

Кая Каллас приехала в украинскую столицу поездом утром 13 октября. На железнодорожном вокзале ее встретила украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

На совместной с Сибигой пресс-конференции глава дипломатии ЕС заявила, что военная экономика Российской Федерации значительно ослабла, и теперь преимущество на стороне Украины.

Также политик провела переговоры с Владимиром Зеленским и выступила на брифинге вместе с украинским президентом. В частности, Каллас подтвердила, что ЕС не исключает помощь Киеву с финансированием вооружения за счет замороженных активов РФ.

Как писал OBOZ.UA, Европейский Союз может согласовать новые экономические ограничения против агрессора на саммите 23 октября. По данным СМИ, это стало возможным после снятия вето Венгрии – она оставалась последней страной, блокировавшей единогласное принятие 19-го пакета санкций. Официальных объявлений на этот счет не было.

