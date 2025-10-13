"Военная экономика России уже слаба": Каллас заявила, что теперь время на стороне Украины
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что военная экономика Российской Федерации значительно ослабла. Теперь преимущество на стороне Украины.
Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в понедельник, 13 октября. По словам Каллас, российская экономика сталкивается с серьезными проблемами.
Инфляция уже превышает 20%, денежные резервы сокращаются, а экономический рост практически остановился.
"Мы знаем, что военная экономика России уже слабая, станет слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы, и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины", – сказала Каллас.
Каллас также подчеркнула, что украинское контрнаступление на линии фронта становится видимым, а запланированные Россией наступательные операции этим летом и осенью потерпели провал. В то же время, по ее мнению, РФ пытается отомстить, атакуя гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты.
"Теперь Россия хочет поквитаться, нападая на гражданскую инфраструктуру и на энергетические объекты", – заявила Каллас.
Стоит отметить, что в Киев с официальным визитом утром 13 октября прибыла руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. На столичном железнодорожном вокзале ее встретила украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. В Киеве Каллас планирует провести переговоры по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Каллас вступила в заочный спор с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава европейской дипломатии, ранее возглавлявшая правительство Эстонии, жестко ответила немке на озвученные ею обвинения в "вине" Польши и стран Балтии в решении российского диктатора Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.
