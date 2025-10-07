Орбан сдался: Венгрия дала зеленый свет новым санкциям ЕС против России

Европейский Союз (ЕС) может согласовать 19-ый пакет санкций против России на саммите 23 октября. Это стало возможным после того, как свое вето по ограничениям на передвижение российских дипломатов сняла Венгрия, которая оставалась последней страной, блокировавшей единогласное принятие ограничений.

Об этом сообщили в Financial Times и подтвердил журналист Рикард Йозвяк. Он отметил, что власти Словакии добиваются обсуждения следующего санкционного пакета на самом высоком уровне.

"Наконец достигнута договоренность об ограничении передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето, но весь пакет санкций может быть одобрен только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения на самом высоком уровне", – написал Йозвяк в соцсети Х.

Ранее источники Financial Times сообщили о том, что правительства стран Евросоюза договорились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока. Их планируют обязать информировать страну ЕС о планах посетить ее перед пересечением границы.

Издание отметило, что это должно было стать ответом на рост "попыток диверсий, которые, по данным разведывательных служб, часто осуществляются шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием". Венгрия оставалась последней страной, которая выступала против этого и сейчас сняла вето.

Что войдет в 19-й пакет санкций

19 сентября Европейская комиссия официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Они охватят:

Досрочный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС – до января-2027.

в ЕС – до января-2027. 118 танкеров из "теневого флота", с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка; всего под санкциями ЕС окажется более 560 судов.

из "теневого флота", с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка; всего под санкциями ЕС окажется более 560 судов. Полный запрет транзакций с российскими энергогигантами "Роснефть" и "Газпромнефть" .

. Санкции против нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров, нефтехимических компаний, сотрудничающих с РФ, в третьих странах, включая Китай , а также санкции в отношении российских фирм – в сумме в отношении 45 компаний.

, а также санкции в отношении российских фирм – в сумме в отношении 45 компаний. Новые прямые экспортные ограничения на товары и технологии, которые могут использоваться на поле боя.

Запрет на транзакции для дополнительных банков из РФ и третьих стран .

. Запрет использования российской платежной системы "Мир" .

. Ограничения для криптовалютных платформ и транзакций с криптовалютами.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ЕС предлагают ввести санкции против криптовалюты A7A5, на которой базируется система криптоплатежей, которую Россия выстраивает вместо традиционной системы международных финансовых расчетов. Только за 1,5 месяца этот виртуальный актив был использован для операций на $6,1 млрд.

