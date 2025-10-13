Tomahawk, Patriot: Каллас подтвердила, что ЕС готов помочь Украине с финансированием вооружения за счет России

Если Европейский Союз примет решение о предоставлении Украине так называемого репарационного займа (который будет обеспечиваться замороженными активами РФ в Европе), то Киев должен самостоятельно распоряжаться этими средствами. Украина лучше других знает собственные военные потребности.

Видео дня

Об этом 13 октября заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским. Видео опубликовала пресс-служба ОП в YouTube.

Журналистка спросила у высокой представительницы ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, можно ли использовать замороженные российские активы для закупки американских ракет Tomahawk для ВСУ. Судя по ответу Каллас, заем можно будет тратить на приобретение оружия, в том числе и ракет.

"Украина лучше знает, какие военные возможности ей нужны – или Patriot, или Tomahawk, или какие-то другие средства. Поэтому не нам говорить, а Украине, что ей на самом деле нужно. Мы пытаемся помочь Украине с этими потребностями. И именно поэтому мы обсуждаем различные инициативы помощи", – ответила политик.

"Относительно замороженных активов, репарационного займа, который базируется на замороженных активах и на идее, что Россия должна Украине за нанесенный ущерб, то Украина должна сама решать, на что будут использоваться эти деньги", – повторила высокая представительница Евросоюза.

Замороженные миллиарды Кремля могут отдать Украине?

По данным Bloomberg, речь идет об использовании 190 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка РФ для стабильного финансирования Украины. Лидеры ЕС якобы стремятся достичь политического соглашения по этому поводу на саммите 23 октября, после чего начнется работа над юридическим предложением.

Ранее СМИ заявляли, что против такой идеи выступала Бельгия. Именно в этой стране и под ее юрисдикцией работает депозитарий Euroclear, который управляет львиной долей замороженных денег Кремля.

Предварительно, Бельгия требует от ЕС отказаться от любой конфискации активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. Власти также хотят, чтобы другие государства разделили юридические риски в случае иска со стороны РФ.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматриваются три возможных варианта финансирования поставок Tomahawk. Среди них – средства НАТО, прямая закупка и использование замороженных российских активов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!