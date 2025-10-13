'Украинцы вдохновляют мир': глава дипломатии ЕС Кая Каллас прибыла с визитом в Киев и назвала ключевые темы переговоров

В Киев с официальным визитом утром 13 октября прибыла руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. На столичном железнодорожном вокзале ее встретила украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

В Киеве Каллас планирует провести переговоры о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности. Об этом она написала в своем аккаунте в сети Х.

О прибытии высокой гостьи в украинскую столицу стало известно от нее самой: в собственном аккаунте верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности опубликовала фото со столичного вокзала. Фотография зафиксировала момент встречи Каллас с Сибигой.

Глава европейской дипломатии подчеркнула: прибыла, чтобы засвидетельствовать неизменную поддержку Европы Украине и обсудить ряд конкретных шагов, направленных на помощь украинскому народу и государству и на установление справедливого мира.

"Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за ее военные преступления", – отметила Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Каллас вступила в заочный спор с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава европейской дипломатии, ранее возглавлявшая правительство Эстонии, жестко ответила немке на озвученные ею обвинения в "виновности" Польши и стран Балтии в решении российского диктатора Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

На упреки Меркель в том, что "спусковым крючком" для начала большой войны стало блокирование указанными странами "нового формата диалога" с Кремлем, Каллас напомнила, что единственный виновник вторжения в Украину – это сама страна-агрессор Россия. И этого не изменят ни многочисленные вымышленные Москвой "причины", ни подобные попытки адвокации агрессора.

К слову, еще одной "причиной", которая "заставила" Путина напасть на Украину в полномасштабном формате, Меркель считает пандемию коронавируса, которая помешала ей заглянуть в глаза кремлевскому диктатору.

