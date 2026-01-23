За Тимошенко внесли всю сумму залога: что известно

В пятницу, 23 января, за лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли залог в полном объеме. Сумма составила 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда. Ранее такую меру пресечения для народного депутата 16 января назначил Высший антикоррупционный суд.

По данным медиа, часть суммы 20 января внесли лица, связанные с одним из главных спонсоров партии "Батькивщина", народным депутатом Константином Бондаревым. В частности, 5 миллионов внес Сергей Рабчук, еще 8,65 миллиона – Оксана Фетисова.

Что предшествовало

14 января в САП и НАБУ подтвердили, что Юлии Тимошенко вручили подозрение. Лидеру "Батькивщины" инкриминировали подкуп народных депутатов с целью обеспечения "нужного" голосования в парламенте.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Через два дня, 16 января, ВАКС избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в размере более 33 миллионов гривен.

Кроме того, суд запретил ей покидать пределы Киевской области без разрешения, менять место жительства, а также обязал воздерживаться от общения с определенным кругом народных депутатов.

Сама же Тимошенко назвала доказательства анткоррупционных органов сфальсифицированными. Впоследствии в комментарии журналистам лидер "Батькивщины" заявила, что будет обжаловать это решение ВАКС.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл рассмотрение дела Юлии Тимошенко от общественности. Это решение, принятое 19 января по требованию НАБУ, возмутило политика, ее защитников и присутствующих депутатов. Лидер "Батькивщины" заявила, что ее и команду таким образом хотят отстранить от работы парламента.

Также OBOZ.UA сообщал, что 19 января Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Ее однопартиец Константин Бондарев – который, кстати, тоже является подозреваемым в другом уголовном производстве – пытался сорвать заседание.

