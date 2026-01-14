В САП подтвердили, что Юлии Тимошенко вручили подозрение

НАБУ и САП 14 января вручили подозрение лидеру ВО "Батькивщина", народному депутату Юлии Тимошенко. В ближайшее время там планируют обратиться с ходатайством о мере пресечения.

Видео дня

Это в пресс-службе САП подтвердили в комментарии "Суспільному". Соответствующее заявление, как отмечает издание, сделала пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Что известно

Издание отмечает, что Постолюк прямо не назвала фамилию человека, которому было вручено подозрение.

Однако однозначный вывод относительно того, кто именно утром получил уведомление о подозрении, следует из ответа пресс-секретаря на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о Юлии Тимошенко и в чем именно ее обвиняют.

"В настоящее время САП и НАБУ вручили указанному вами лицу сообщение о подозрении, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Это предложение неправомерной выгоды должностным лицам, имеется в виду народным депутатам Украины", — сказала пресс-секретарь САП.

Постолюк отметила, что уголовное производство касается не только предложения, но и фактов получения неправомерной выгоды. Сейчас САП и НАБУ проверяют причастность около 20 народных депутатов из других фракций, которые могли получать средства за голосование за конкретные законопроекты.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас следствие собрало достаточно доказательств для того, чтобы "сообщить указанному лицу о подозрении".

"Указанное уголовное производство и расследование, оно не считается там политическим преследованием. Мы действуем в соответствии с законом. И это уголовное производство и расследование его – это не исключение", — подчеркнула Постолюк.

В чем подозревают лидера "Батьківщини"

Больше деталей относительно подозрения "руководительницы одной из депутатских франкций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины" обнародовали в Национальном антикоррупционном бюро. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований. Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период", – отмечается в официальном сообщении.

По данным НАБУ, народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по удержанию или неучастию в голосовании.

В НАБУ также опубликовали некоторые доказательства, собранные в ходе расследования, в частности, телефонные разговоры с участием, как утверждается, подозреваемой.

Что предшествовало

Накануне, 13 января, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Деяние квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой

Это наиболее строгая санкция в рамках статьи 369, которая касается коррупционных преступлений, связанных с подкупом чиновников и совершенных организованной группой.

Утром 14 января появились сообщения об обысках в офисе ВО "Батьківщина".

Реакция Юлии Тимошенко

Лидер "Батьківщини" подтвердила обыски в офисе политсилы. Официальное заявление по этому поводу появилось на официальном аккаунте Тимошенко в Facebook.

Тимошенко обвинила сотрудников НАБУ и САП в "захвате здания и взятии в заложники сотрудников", а также вспомнила о временах пребывания у власти экс-президента Виктора Януковича.

"Только что в партийном офисе "Батьківщини" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого. Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств", – написала лидер "Батькивщины" в 09:42, чуть более чем за час до публикации НАБУ материалов дела.

Она назвала действия антикоррупционных органов "грандиозным пиар-ходом", заявила о "политическом заказе" против себя и о том, что правоохранители, которые проводили обыски, конфисковали ее "личные сбережения", которые политик, по ее словам, держала в партийном офисе.

"Обыск – грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор – мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", – написала Тимошенко.

Новость дополняется