'Они любой ценой хотят уничтожить меня и 'Батькивщину': Тимошенко прокомментировала перевод суда над ней в закрытый режим

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл рассмотрение дела Юлии Тимошенко от общественности. Это решение, принятое 19 января по требованию НАБУ, возмутило политика, ее защитников и присутствующих депутатов. Лидер "Батькивщины" заявила, что ее и команду таким образом хотят отстранить от работы парламента.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в перерыве судебного заседания.

"Политические владельцы НАБУ и САП заказали все это для того, чтобы унизить мое имя и помешать моей парламентской работе по защите Украины и национальных ценностей, прав и свобод людей", – сказала Юлия Тимошенко.

По словам политика, суд над ней собираются сделать максимально закрытым от общественности как раз для того, чтобы скрыть политическую мотивированность дела. Она убеждена, что прошлое судебное заседание смотрела вся страна: люди следили за процессом и критиковали его ход, анализировали процессуальные нюансы. Именно поэтому судья решил закрыть для общества возможность прямой трансляции, считает Тимошенко.

"Наша команда настаивает на максимальной публичности судебного процесса, потому что нам нечего скрывать! Мне не за что даже оправдываться, потому что все это дело – это фарс. Но судья запретил публичную трансляцию, чтобы скрыть политический мотив этого откровенно заказного дела против меня. Это политическая расправа, а не правосудие!" – заверила Юлия Тимошенко.

Она обратила внимание на то, что ей собираются в судебном порядке заблокировать счета, чтобы невозможно было оплатить залог. Таким образом, по ее словам, правоохранители выполняют заказ бросить ее за решетку, чтобы уничтожить "последнюю команду в парламенте, которая защищает и может защитить Украину".

"Как может одной рукой тот же самый судья назначать залог, и второй рукой блокировать все возможности этот залог заплатить", – возмутилась лидер "Батькивщины".