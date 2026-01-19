Депутат от "Батьківщини", который сам фигурирует в уголовном деле, пытался сорвать заседание ВАКС по Тимошенко. Видео

19 января Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко. Ее однопартиец Константин Бондарев – который, кстати, тоже является подозреваемым в другом уголовном производстве – пытался сорвать заседание.

Видео дня

Об этом свидетельствуют видео, которые медиа транслировали из зала суда. Депутаты "Батьківщини" начали ссору, когда судья Виталий Дубас решил рассматривать ходатайство в закрытом режиме.

Подробности инцидента

Представители "Батьківщини", обращаясь к судье ВАКС, начали выкрикивать: "Судилище!" "Позор!" "Авантюрист!" "Жулик!"

Бондарев выражал свое возмущение особенно активно. Во время заседания Дубасу уже приходилось его успокаивать. Сотруднику Службы судебной охраны нардеп кричал: "Это – судилище! И вы – участник преступления!"

Обращаясь к Дубасу, он выдал, что его (то есть судью) тоже "будут судить".

Бондарев накричал и на детектива НАБУ: "Ты – жулик и вор! Ты будешь сидеть за решеткой! Ты цирковой клоун! Пошел вон отсюда!"

В чем обвиняют Константина Бондарева

Депутат Верховной Рады Украины IX созыва, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры получил подозрение в январе 2025 года. Сторона обвинения считает, что Бондарев причастен к организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подделки документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК).

Парламентарий в 2022–2023 годах от своего имени отправлял письма, прося разрешить выезд его "водителям". Иногда для заграничных поездок Бондареву нужно было до пяти водителей одновременно. Некоторые из них обратно в Украину не возвращались.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В чем обвиняют Юлию Тимошенко

14 января 2026 года в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что лидеру "Батьківщини" вручили подозрение. Ей инкриминируют подкуп нардепов с целью обеспечить "нужное" голосование в парламенте.

Следствие уверено, что речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме "сотрудничества", который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Свою вину Тимошенко не признает.

Как ранее писал OBOZ.UA, 16 января Юлии Тимошенко определили меру пресечения. Прокуратура обращалась в суд с ходатайством о залоге в размере 50 млн грн, но ВАКС назначил его в меньшем размере – 33 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!