'Я поражен тем, что Украина делает во время войны': Кошта объяснил причину неопределенности сроков вступления в ЕС

Европейский Союз хочет начать переговоры о вступлении с Украиной "как можно скорее", но пока не берет на себя никаких обязательств по дате. По словам президента Европейского совета Антониу Кошта, вступление Украины и Молдовы в ЕС стало бы "важнейшей геополитической инвестицией" европейского блока, но существуют определенные правила для процесса вступления.

Видео дня

Об этом Кошта заявил на пресс-конференции в Осло. Президент Евросовета несколько раз подчеркнул, что будущее Украины – страны, которой он "поражен", учитывая войну, – именно в Евросоюзе.

Дата не определена

"Я особенно поражен, что Украина, несмотря на ужасную войну, с которой она сталкивается, внедряет необходимые реформы с тем, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза", – подчеркнул Кошта.

По его словам, руководство блока европейских стран "хочет иметь возможность официально начать переговоры как можно скорее и двигаться вперед в процессе расширения". Что, или кто именно этому препятствует, Кошта дипломатично не уточняет.

"Я не могу сказать, будет ли это в 2027 году, или даже в 2026 году. Возможно, что позже – так или иначе, важно не терять импульс", – отметил он.

Европейская инвестиция

Более того, вместе с Украиной ЕС якобы стремится видеть в своем составе Молдову и Западные Балканы – в "ближайшем будущем".

"Расширение ЕС – это важнейшая геополитическая инвестиция, которую Европейский Союз должен сделать в будущее мира и стабильности в Европе. Мы полностью привержены этому процессу расширения в отношении Украины, Молдовы и Западных Балкан", – подчеркнул Кошта.

Но "существуют правила для процесса вступления и страны-кандидаты должны соответствовать этим критериям", сказал он, ссылаясь на так называемые Копенгагенские критерии, сформулированные в 1993 году.

Что предшествовало

Так называемый "мирный план" Трампа по прекращению войны в Украине – последняя его версия – предусматривает вступление Украины в Евросоюз уже в январе 2027 года. Таким образом наша страна бы получила определенные гарантии безопасности.

Однако в Европе указанную часть "плана Трампа" принимают со скепсисом. Если в целом(без учета Венгрии) ЕС положительно настроен относительно вступления нашего государства в блок, то с датой вступления предпочитает не спешить.

Как сообщал OBOZ.UA, правительства стран-членов Евросоюза еще "далеки от консенсуса" и не готовы объявить вероятную дату присоединения Украины к ЕС. По крайней мере, так утверждает верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!