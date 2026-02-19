'Ты дебил!?' Во Львове водителя привлекли к ответственности за ругань во время минуты молчания. Видео

19 февраля во Львове полицейские привлекли к ответственности 51-летнего местного жителя, который ругался на другого водителя во время минуты молчания. Происшествие произошло 12 февраля в 9:00 на улице Малоголосковской.

Информацию и видео обнародовала полиция Львовщины. В ведомстве уточнили, что на мужчину составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Правоохранители также отметили, что нарушитель признал свою вину и попросил прощения.

Спор на дороге

По данным полиции, 58-летний житель Тернопольской области остановил свой автомобиль во время общенациональной минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате вооруженной агрессии РФ. В этот момент водитель BMW, который ехал сзади, начал сигналить.

Впоследствии, как установили правоохранители, 51-летний львовянин вышел за пределы сдержанности – он нецензурно оскорблял водителя впереди и требовал освободить проезд. Ситуация продолжалась несколько минут. Со стороны это выглядело как обычный дорожный конфликт, но произошел он именно во время, когда страна замерла в память о погибших.

Что грозит водителю

На мужчину составили административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Также суд может назначить исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка или административный арест до пятнадцати суток. Окончательное решение будет принимать суд.

